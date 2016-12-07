Чорногорія оголосила в міжнародний розшук росіян, підозрюваних у спробі держперевороту – ЗМІ

Про це з посиланням на джерела в держорганах повідомляє видання Dnevne novine, передає «Мєдуза».

Разом з росіянами в розшук також оголошено троє сербів – Предрага Богічевіча, Мілоша Йовановича і Неманя Рістіча. Останній є одним з лідерів ультрапатріотичного руху «Заветніци» і був раніше судимий за вбивство.

У базі Інтерполу ніхто з перерахованих осіб поки не значиться.

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Як підкреслює видання, Росія не видає своїх громадян, а значить Чорногорія зможе розраховувати на екстрадицію тільки якщо Широков і Попов покинуть межі країни.

Як раніше повідомляв УНІАН, у жовтні ЗМІ поширили інформацію про підготовку державного перевороту у Чорногорії. Серед організаторів були названі громадяни Росії.