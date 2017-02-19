США для стримування агресії РФ перекинуть до Польщі тисячу військових з бойовою технікою

Як пише Deutsche Welle, про це в суботу, 18 лютого, повідомили в розташованій у Вісбадені штаб-квартирі американських військ у Європі в соціальній мережі Twitter.

Читайте такожСША докладають всіх зусиль для захисту Європи - віце-президент

У повідомленні зазначається, що під час передислокації американські військові направлятимуться до Польщі через територію Німеччини та Чехії. Дії Пентагону втілюють ухвалені в липні 2016 року на саміті НАТО кроки щодо посилення східного флангу Альянсу, які передбачають відправлення з'єднань НАТО до країн Східної Європи та Балтії для стримування агресивної політики Росії.

Разом із США свої військові контингенти у цих країнах розміщують Німеччина, Канада та Великобританія. Водночас у НАТО не збираються припиняти переговорний процес з Росією.