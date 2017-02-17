Генсек НАТО Столтенберг: "Я виступаю за діалог з Росією"

Як передає кореспондент УІАН, про це Столтенберг повідомив сьогодні перед Мюнхенською міжнародною конференцією з безпеки.

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"Я виступаю за діалог з Росією, і НАТО шукає цей діалог, конструктивніших відносин з Росією. Росія - наш найбільший сусід, й особливо в часи посилення військової діяльності, я переконаний, нам потрібен діалог. Особливо необхідно наголосити на необхідності передбачуваності, прозорості, зменшенні ризиків, щоб запобігти нещасним випадкам та знизити напругу", - заявив генсек Альянсу.

При цьому Столтенберг наголосив, що Мюнхенська конференція надає "платформу для такої взаємодії".

Як повідомлялося раніше, в Мюнхені сьогодні відкривається дводенна 53 Міжнародна конференція з питань безпеки.

Очікується, що в рамках конференції президент України Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав та міжнародних організацій. Зокрема заплановані його зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, віце-президентом США Пенсом, генсеком НАТО Столтенбергом.