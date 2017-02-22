Скандальний журналіст, який підтримує Трампа, втратив роботу через "невдалий вибір слів"

У своїй заяві Яннопулос визнав "невдалий вибір слів" і оголосив про негайне звільнення з Breitbart, оскільки цей скандал вже відбивається на роботі його колег, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Через скандал Яннопулос також втратив контракт на книгу, укладений з видавництвом Simon & Schuster. Журналіст є британцем, який живе у США. Його відкрита гомосексуальність не заважає йому дотримуватися ультраконсервативних поглядів.

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Причиною скандалу стало опубліковане в інтернеті відео, в якому він фактично схвалює сексуальні стосунки між дорослими чоловіками і хлопчиками.

Яннопулос категорично відкинув звинувачення в заохоченні сексуального насильства над неповнолітніми і зазначив, що відеозапис був відредагований, що спотворило сенс його слів. Він заявив, що у дитинстві сам став жертвою сексуального насильства, тому ніяк не може заохочувати подібну практику.

Це далеко не перша скандальна історія, пов'язана з Майло Яннопулосом. Він відомий нападками на чорношкірих, трансгендерів, мусульман, феміністок і геїв. В липні 2016 року йому був заборонений доступ у Twitter після його нападок на чорношкіру акторку Леслі Джоунз.

У 2015 році він став технічним редактором сайту Breitbart News, який критикують за жінконенависництво і расизм - як і Трампа.

Breitbart News підтримує тісні зв'язки з адміністрацією Трампа. Виконавчий директор сайту Стів Беннон спочатку очолював президентську кампанію Трампа, а потім був призначений його старшим радником.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Каліфорнійському університеті Берклі противники виступа Яннопулоса влаштували масові заворушення, в результаті прихильникам Трампа довелося скасувати захід.