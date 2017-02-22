Скандальний журналіст, який підтримує Трампа, втратив роботу через "невдалий вибір слів"
Журналіст Майло Яннопулос, відомий як затятий прихильник Дональда Трампа, покидає пост старшого редактора ультраправого вебсайту Breitbart News після скандалу, викликаного його словами, які були сприйняті як схвалення педофілії.
У своїй заяві Яннопулос визнав "невдалий вибір слів" і оголосив про негайне звільнення з Breitbart, оскільки цей скандал вже відбивається на роботі його колег, пише Російська служба Бі-бі-сі.
Через скандал Яннопулос також втратив контракт на книгу, укладений з видавництвом Simon & Schuster. Журналіст є британцем, який живе у США. Його відкрита гомосексуальність не заважає йому дотримуватися ультраконсервативних поглядів.
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Причиною скандалу стало опубліковане в інтернеті відео, в якому він фактично схвалює сексуальні стосунки між дорослими чоловіками і хлопчиками.
Яннопулос категорично відкинув звинувачення в заохоченні сексуального насильства над неповнолітніми і зазначив, що відеозапис був відредагований, що спотворило сенс його слів. Він заявив, що у дитинстві сам став жертвою сексуального насильства, тому ніяк не може заохочувати подібну практику.
Це далеко не перша скандальна історія, пов'язана з Майло Яннопулосом. Він відомий нападками на чорношкірих, трансгендерів, мусульман, феміністок і геїв. В липні 2016 року йому був заборонений доступ у Twitter після його нападок на чорношкіру акторку Леслі Джоунз.
У 2015 році він став технічним редактором сайту Breitbart News, який критикують за жінконенависництво і расизм - як і Трампа.
Breitbart News підтримує тісні зв'язки з адміністрацією Трампа. Виконавчий директор сайту Стів Беннон спочатку очолював президентську кампанію Трампа, а потім був призначений його старшим радником.
Як повідомляв УНІАН, у лютому в Каліфорнійському університеті Берклі противники виступа Яннопулоса влаштували масові заворушення, в результаті прихильникам Трампа довелося скасувати захід.