Головний радник Трампа: ЗМІ "повинні помовчувати"

00:59, 27 січня 2017
Світ
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Головний радник президента США Дональда Трампа Стівен Беннон заявив, що мейнстрімні американські ЗМІ "повинні помовчувати", оскільки вони не зуміли передбачити результат президентських виборів, а в ході кампанії підтримували суперницю Трампа Хілларі Клінтон.

REUTERS

Про це він заявив газеті The New York Times, передає Медуза.

"ЗМІ повинні відчувати сором і приниження, помовчувати й просто слухати", - заявив Беннон.

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На думку Беннона, медіа "не розуміють країну" і "досі не розуміють, чому Дональд Трамп - президент".

"Ви - опозиційна партія. Не демократи", - цитує його газета.

The New York Times пише, що звернулася за коментарем до Бэннону за підсумками перших днів роботи нового прес-секретаря Білого дому Шона Спайсер, якого журналісти звинуватили в наданні неправдивих відомостей.

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Теги: #Беннон