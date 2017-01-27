Головний радник Трампа: ЗМІ "повинні помовчувати"

Про це він заявив газеті The New York Times, передає Медуза.

"ЗМІ повинні відчувати сором і приниження, помовчувати й просто слухати", - заявив Беннон.

Читайте такожПрес-секретар Трампа: у нас немає наміру брехати журналістам

На думку Беннона, медіа "не розуміють країну" і "досі не розуміють, чому Дональд Трамп - президент".

"Ви - опозиційна партія. Не демократи", - цитує його газета.

The New York Times пише, що звернулася за коментарем до Бэннону за підсумками перших днів роботи нового прес-секретаря Білого дому Шона Спайсер, якого журналісти звинуватили в наданні неправдивих відомостей.