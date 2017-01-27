Головний радник Трампа: ЗМІ "повинні помовчувати"
00:59, 27 січня 2017Світ
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Головний радник президента США Дональда Трампа Стівен Беннон заявив, що мейнстрімні американські ЗМІ "повинні помовчувати", оскільки вони не зуміли передбачити результат президентських виборів, а в ході кампанії підтримували суперницю Трампа Хілларі Клінтон.
Стівен Беннон / REUTERS
Про це він заявив газеті The New York Times, передає Медуза.
"ЗМІ повинні відчувати сором і приниження, помовчувати й просто слухати", - заявив Беннон.
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На думку Беннона, медіа "не розуміють країну" і "досі не розуміють, чому Дональд Трамп - президент".
"Ви - опозиційна партія. Не демократи", - цитує його газета.
The New York Times пише, що звернулася за коментарем до Бэннону за підсумками перших днів роботи нового прес-секретаря Білого дому Шона Спайсер, якого журналісти звинуватили в наданні неправдивих відомостей.
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