Напруга в США через Трампа: в університеті, де відбулися заворушення, знову стався спалах насильства
Поліція затримала двох студентів Каліфорнійського університету в Берклі за підозрою в побитті студента, який активно підтримує президента США Дональда Трампа.
За свідченнями очевидців, молоді люди вискочили на території університетського містечка з машини і накинулися на 21-річного Джека Палковича, який йшов на заняття в червоній кепці з написаним на ній гаслом Трампа - "Повернемо Америці велич", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Студент зумів вирватися і втекти, а нападників незабаром затримала поліція, вони повернулися в свою машину і спробували втекти, але невдало. Багато інших студентів засудили напад на Палковича.
Читайте такожЗірку "Трансформерів" заарештували в ході акції проти Трампа, яка повинна тривати чотири роки
Більшість із них зізнається, що не підтримує Трампа, однак зазначає, що університет завжди славився толерантністю і повагою до свободи слова та свободи вираження думки, у зв'язку з чим напад на людину через політичні погляди є неприйнятним.
Палкович є членом в університетського клубу прихильників Республіканської партії, від якої балотувався Трамп, і допомагав організовувати скандальний виступ редактора порталу Breitbart News Міло Яннопулоса, що обернулося безладами.
Цей портал популярний у так званих "альтернативних правих", що підтримують Трампа, а сам Яннопулос критикувався за жіноненависницькі та расистські погляди, як і новий президент США.
У результаті за дві години до початку його виступу біля університету зібрався натовп приблизно у півтори тисячі людей, які вимагали скасувати захід. Потім біля будівлі з'явилися кілька десятків людей у масках, які почали бити скло.
Поліція розігнала протестувальників, а захід зірвався. Після цього Трамп поставив у Twitter питання, чи не варто позбавити університет фінансування, якщо в ньому "не дотримується принцип свободи слова".