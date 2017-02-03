Напруга в США через Трампа: в університеті, де відбулися заворушення, знову стався спалах насильства

За свідченнями очевидців, молоді люди вискочили на території університетського містечка з машини і накинулися на 21-річного Джека Палковича, який йшов на заняття в червоній кепці з написаним на ній гаслом Трампа - "Повернемо Америці велич", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Студент зумів вирватися і втекти, а нападників незабаром затримала поліція, вони повернулися в свою машину і спробували втекти, але невдало. Багато інших студентів засудили напад на Палковича.

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Більшість із них зізнається, що не підтримує Трампа, однак зазначає, що університет завжди славився толерантністю і повагою до свободи слова та свободи вираження думки, у зв'язку з чим напад на людину через політичні погляди є неприйнятним.

Палкович є членом в університетського клубу прихильників Республіканської партії, від якої балотувався Трамп, і допомагав організовувати скандальний виступ редактора порталу Breitbart News Міло Яннопулоса, що обернулося безладами.

Цей портал популярний у так званих "альтернативних правих", що підтримують Трампа, а сам Яннопулос критикувався за жіноненависницькі та расистські погляди, як і новий президент США.

У результаті за дві години до початку його виступу біля університету зібрався натовп приблизно у півтори тисячі людей, які вимагали скасувати захід. Потім біля будівлі з'явилися кілька десятків людей у масках, які почали бити скло.

Поліція розігнала протестувальників, а захід зірвався. Після цього Трамп поставив у Twitter питання, чи не варто позбавити університет фінансування, якщо в ньому "не дотримується принцип свободи слова".