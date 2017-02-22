У Росії офіційно з'явилися "війська" пропаганди

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає РИА Новости.

"За цей час створено війська інформаційних операцій, що набагато ефективніші і сильніші... ніж те управління, яке називалося контрпропагандою", — сказав Шойгу, виступаючи на засіданні Держдуми РФ.

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Шойгу додав, що "пропаганда повинна бути розумною, грамотною та ефективною".

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Раніше повідомлялося, що Європа, де Німеччина і Франція в цьому році проведуть вибори, будує оборону для протистояння можливим кібератакам Росії та дезінформації, що розгойдують західну політику.

Варто відзначити, що найбільш авторитетний інститут зовнішньої політики Швеції заявив, що Росія використовувала підроблені новини, документи і дезінформацію в рамках скоординованої кампанії по впливу на громадську думку та процес прийняття рішень у скандинавській країні.