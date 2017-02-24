"Ми повинні бути сильнішими за всіх": Трамп хоче посилити ядерний потенціал США

Президент США Дональд Трамп вперше зі вступу на посаду прокоментував ситуацію з ядерною зброєю у США. В інтерв'ю Reuters він заявив, що хотів би бачити світ, в якому взагалі не було б ядерної зброї, але при цьому висловив стурбованість "відставанням сполучених Штатів".

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"Я один з перших, хто хотів би, щоб у світі взагалі не було ядерної зброї, але ядерний потенціал США не повинен бути слабшим, ніж у кого-небудь, навіть якщо ця країна – дружня... Ми повинні бути сильнішими за всіх", - заявив Трамп.

Нагадаємо, новий договір про обмеження стратегічних озброєнь між Росією і США, відомий як New START, вимагає, щоб до 5 лютого 2018 року, обидві країни скоротили свої арсенали стратегічних ядерних озброєнь до рівних потужностей на 10 років.

Договір дозволяє обом країнам мати не більше 800 розгорнутих і нерозгорнутих наземних міжконтинентальних і запускаються з підводних човнів балістичних ракет, пускових установок і важких бомбардувальників, які можуть нести ядерні боєголовки, а також передбачає рівні запаси ядерної зброї.

В інтерв'ю Трамп назвав "Новий старт" "односторонньою угодою".

"Просто ще одна погана угода, на яку пішла наша країна. Чи-то "Старт" чи-то угода з Іраном... Ми почнемо укладати гарні угоди", - сказав він.

За даними антиядерної групи Ploughshares, Росія володіє 7 тисячами ядерних боєголовок, у США їх 6 тисяч 800.

"Росія і Сполучені Штати мають набагато більше зброї, ніж необхідно для стримування ядерного нападу з боку інших держав, навіть ядерних", - сказав виконавчий директор Незалежної Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбол.