У Франції взяли під варту дружину проросійськи налаштованого кандидата в президенти – ЗМІ

У Франції правоохоронні органи взяли під варту дружину кандидата Франсуа Фійона – Пенелопу, пише Bloomberg.

Джерела повідомляють, що у той час, як Пенелопа Фійон знаходиться під вартою, правоохоронці продовжують обшуки. Чиновники кампанії Фійона відмовляються коментувати ситуацію.

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При цьому, сам Франсуа Фійон анонсував оголошення у зв’язку із цією ситуацією у Парижі після того, які відклав запланований візит до Паризького сільськогосподарського ярмарку в середу.

Нагадаємо, французьке видання Le Canard Enchaine раніше повідомило, що Пенелопа Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи в якості помічника свого чоловіка в парламенті.

Кандидат в президенти Франції, екс-прем'єр Франсуа Фійон відкинув висунуті проти нього звинувачення у створенні фіктивного робочого місця і незаконній виплаті своїй дружині 500 тисяч євро протягом кількох років з коштів парламентського фонду.

Пізніше, кандидат на пост президента Франції Франсуа Фійон надав прокуратурі документи, які повинні свідчити про те, що його дружина Пенелопа дійсно працювала його помічником, а не просто отримувала зарплату.