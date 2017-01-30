У Франції допитали "друга Путіна" Фійона у справі про незаконну виплату зарплати своїй дружині

Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон та його дружина Пенелопа дали свідчення у справі щодо підозр про фіктивне працевлаштування і неправомірне отримання зарплатні з державного бюджету пані Фійон.

Про це пише Le Figaro.

Видання повідомляє, що Фійон з дружиною у понеділок, 30 грудня, давали свідчення представникам управління по боротьбі з фінансовими злочинами.

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Як повідомляв УНІАН, французьке видання Le Canard Enchaine раніше повідомило, що Пенелоп Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи в якості помічника свого чоловіка в парламенті.

Кандидат в президенти Франції, екс-прем'єр Франсуа Фійон відкинув висунуті проти нього звинувачення у створенні фіктивного робочого місця і незаконній виплаті своїй дружині 500 тисяч євро протягом кількох років з коштів парламентського фонду.

Пізніше, кандидат на пост президента Франції Франсуа Фійон надав прокуратурі документи, які повинні свідчити про те, що його дружина Пенелопа дійсно працювала його помічником, а не просто отримувала зарплату.