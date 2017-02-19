Майже дві третини французів проти участі Фійона у виборах - опитування

Майже дві третини французьких виборців прагнуть, щоб кандидат у президенти Франції від партії "Республіканці" Франсуа Фійон відмовився від участі у виборах, повідомляє РБК з посиланням на дані опитування французького інституту громадської думки (IFOP), який був проведений для газети Le Journal du Dimanche.

"За даними соціологів, 65% респондентів хочуть, щоб Фійон зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Разом з тим 70% учасників опитування, які підтримують партію "Республіканці" хочуть, щоб він не відмовлявся від участі у виборах, випливає з результатів дослідження", - йдеться в повідомленні.

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Опитування проводилося 17 і 18 лютого, в ньому взяли участь 1004 особи, зазначає видання.

Популярність Франсуа Фійона зменшилася на тлі повідомлень про те, що він разом з дружиною замішані у фінансових махінаціях. Згідно з опитуванням соціологічної компанії Ipsos, який був проведений в січні цього року, Фійон повинен був пройти в другий тур виборів.

Після початку розслідування у відносно дружини Фійона, однак, прогнози показали, що кандидат від республіканців поступиться колишньому міністру економіки Франції і голові політичного руху "Вперед" Еммануелю Макрону.

Згідно з результатами опитування Ipsos на 15 лютого, за нього були готові проголосувати 19,5% респондентів, а за Фійона - 18,5%. За даними опитування від 1 лютого, кандидата від республіканців були готові підтримати 25% учасників опитування.

Прокуратура Франції розпочала перевірку діяльності Пенелопи Фійон в парламенті 25 січня. Вона підозрюється в розтраті державних фондів.

Перший тур президентських виборів у Франції призначено на 23 квітня, другий - на 7 травня.