Російські федеральні канали мовчать про багатотисячні антикорупційні акції

В Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції, які пройшли в Москві і в десятках міст по всій країні, в тому числі, про масові затримання в центрі Москви.

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Як пише «Дождь», Перший канал транслював серіал «Романови», канал «Росія» — мелодраму «Міська рапсодія», по НТВ йшло шоу «Своя гра», по Росії 24 — документальний серіал про спецназ, по ТВЦ — мелодрама «Сміттяр», Рен ТВ — серіал «Глухар. У новинах за 16.00 на НТВ показали розгони мітингів у США та Ємені, а також розповіли про те, як у Москві пройшов День землі.

Інформація про протестні мітинги не потрапила в число топ-новин «Яндекса».

На першому екрані сайту агентства РІА Новини про акції також не повідомляється, головною новиною є повідомлення про поранення вболівальників у Белграді. ТАСС повідомлення про акції назвав так: «Учасникам несанкціонованої акції в Москві загрожують штрафи та ув'язнення до 15 діб».

Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги проходять 26 березня по всій Росії. Протести пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість голови уряду Дмитра Медведєва.

У більшості міст акції не вдалося узгодити. За оцінками організаторів, мітинги пройдуть як мінімум у 84 містах.

У Москві, за даними поліції, в акції беруть участь близько 7-8 тисяч осіб. Вже затримано більше 130 людей, в тому числі організатора акції Олексія Навального. Поліція продовжує затримувати протестувальників, застосовуючи до них кийки.