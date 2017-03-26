У Москві на мітингу проти корупції разом з Навальним затримали понад 130 осіб (фото)

У Москві на неузгодженій акції проти корупції затримали понад 130 осіб, у тому числі організатора акції Олексія Навального. Поліція продовжує затримувати протестувальників, застосовувати до них кийки, повідомляє ОВС-Інфо.

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За інформацією головного управління МВС по Москві, в неузгодженій акції проти корупції взяли участь близько 7-8 тисяч осіб.

«У місці проведення неузгодженого публічного заходу на Тверській вулиці міста Москви і на прилеглих територіях знаходяться близько 7-8 тис. осіб», - йдеться в повідомленні.

Відомство також зазначає, що воно займається пошуком людини, яка розпилила на Пушкінській площі газ подразнюючої дії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Москви зібралися тисячі демонстрантів, а також зосереджена велика кількість правоохоронців, на адресу яких учасники акції вигукують "Ганьба" і "Зрадники народу". Правоохоронці затримують найактивніших учасників протесту із грубим застосуванням сили.

Також у цей день ще в низці міст Росії проходять антикорупційні мітинги, спровоковані відсутністю реакції влади на звинувачення в корупції на адресу прем'єра РФ Дмитра Медведєва.

Також в цей день ще в низці міст Росії проходять антикорупційні мітинги, спровоковані відсутністю реакції влади на звинувачення в корупції на адресу прем'єра РФ Дмитра Медведєва.