Російський генерал Фомін: Мені відповіли: «Запхни ти в задницю свою Конституцію»

31 січня в Москві оголошений День Незгодних. З вимогами захисту конституційних прав громадян і відставки уряду Путіна опозиціонери вийдуть на вулиці російської столиці. Попередню акцію протесту, яка відбулася 14 грудня минулого року, жорстоко розігнав ОМОН - і цим, власне, вже нікого не здивуєш (походів незгодних, нехай і мирних, влада Росії не любить). Але на останньому марші «під роздачу» приборкувачів правопорядку потрапили не тільки «незгодні» цивільні, а й люди в погонах. По фотострічках світових інформагентств розлетілися кадри брутального розгону маршу за участю також членів Міжнародного Союзу Радянських офіцерів (МСРО). Главу союзу, 82-річного генерал-лейтенанта Олексія Фоміна і ще кількох військових пенсіонерів омонівці, без церемоній викрутивши руки, заштовхали в свої автозаки. Як пояснили пізніше - більше двох осіб у громадських місцях і на площах Москви збиратися не можуть. Після пережитих жахів Великої Вітчизняної війни і фашистського концтабору безчинства молодих бійців генерала Фоміна не лякають. Його сьогодні більше страхає інше. В інтерв`ю УНІАН голова Союзу офіцерів, генерал-лейтенант Олексій Фомін розповів, що примусило відставних військових стати на бік незгодних, більш того - розділити з ними якщо не ідеологію, то тактику.

«ВЛАДА В РОСІЇ НЕЛЕГІТИМНА І ЗЛОЧИННА » Олексію Григоровичу, 14 грудня Вас затримали як учасника Маршу незгодних. Розкажіть, чим закінчилася ця історія? Того дня ми збиралися вшанувати грудневе повстання 1825 року і порівняти ті часи з сьогоднішньою ситуацією в країні. Щойно я вийшов з метро на Пушкінській площі, де зібралися наші товариші, мені почали крутити руки. Підійшов генерал Аркадій Гостєв і дав нам 5 хвилин для того, щоб розійтися. Я йому відповів, що ми маємо повне право тут бути. Після цього мене потягли волоком в автозак. Синців наставили – вони здорові молодики. Щоправда, не били ногами. Я впирався і казав, що право збиратися гарантоване в Конституції. Мені відповіли: «Запхни ти в задницю свою конституцію».

Це свавілля! Де ж наші хоч би урізані права, які нам дарував «кривавий» Єльцин? Притягли до машини і почали в неї пхати силоміць. Я далі впирався, адже за статутом міліція не тільки не має права затримувати військових - офіцерів і генералів, - вони повинні нам військове вітання віддавати. Коли ми у формі, нас має право затримувати тільки військова прокуратура. А свою форму радянської армії, згідно із законом, я можу носити до кінця своїх днів. Проте ніякі доводи не приймалися. Зрештою семеро чи восьмеро осіб підняли мене і заштовхали в машину. Ми сиділи там до того моменту, поки напхають інші машини. Потім повезли до Тверського управління МВС.

Скільки Ви там пробули?

Мене тримали до 6-ї години вечора, а потім повезли насильно до суду. Мировий суддя Ніверова почала проводити судове засідання. Це був не суд, а свавілля. Свідки з мого боку не беруться до уваги, а з боку звинувачення прийшли два хлопці у формі співробітників ОМОН. Суддя у мене запитала, яке відношення я маю до «незгодних». Я їй відповів, що я не згоден з усім, що коїться в країні. Я не згоден з розвалом і приниженням армії, дорожнечею на продовольство і тарифами ЖКГ. Не згоден з політичною дискримінацією народу. Не згоден з комедією під назвою «вибори». Адже у нас немає порогу явки. Двоє людей прийшли – і когось обрали. Упевнений, що судді, які з цим погоджуються, є не служителями Феміди, а виконавцями бандитської волі бандитського режиму.

Під час слухання суддя з усім погоджувалася, і я подумував, що до неї щось дійшло. Але дзуськи: за порушення громадського порядку мені виписали штраф 700 рублів (близько 22 доларів. – Ред.).

Ви його вже сплатили ? У жодному разі. Я написав скаргу, і 26 січня в Тверському районному суді розглядатиметься моя справа. Все це нагадало мені 65-річну давність - фашистську облаву часів окупації.

Ви не приховуєте, що один з приводів вашого приєднання до незгодних – нинішні реформи в російській армії. Що конкретно Вас не влаштовує?

Головна ідея реформи армії – це її руйнування. Влада хоче звести до нуля можливість опору зовнішньому ворогові. За Союзу ми не продавали новітню зброю, а продавали те, що відслужило в нас. Собі ставили новітні зразки, а використане, але ще дуже ефективну зброю продавали. Зараз наші так звані верховні головнокомандуючі, а точніше верховні руйнівники, усе новітнє продають за кордон, а гроші йдуть невідомо куди. А наша армія залишається ні з чим. Після війни в Південній Осетії я був у Цхінвалі. Так очевидці розповідають, що коли 58-а армія рушила в бік Цхінвала, то половина техніки стояла на узбіччі щойно відійшли від бази. Це означає, що нова техніка до військ не надходить. Іншими словами, армія руйнується, а силові структури, спрямовані на придушення народу, одержують найсучаснішу техніку. Це МВС, МНС, ФСБ і ФСО. Деякі офіцери цих підрозділів прямо заявляють, що «ми армія придушення».

Наша мета визначена в нашому статуті – ми боремося за реалізацію волевиявлення радянського народу від 17 березня 1991, коли 80 з гаком відсотків жителів СРСР проголосували за те, що Радянському Союзові бути. Натомість три негідники в Біловезькій пущі зібралися і підписали декларацію про його розпуск.

Пробачте, але вже минуло стільки років, і ця ідея виглядає просто утопічною...

Хіба важливо, що пройшло багато років. Історична правда має взяти гору. Влада в Росії нелегітимна, злочинна і не має ніякого права керувати країною. Ця влада народилася внаслідок дій державного терориста Єльцина, який був усунений Верховною Радою РРФСР, проте організував змову і розстріляв законодавчу владу. Саме він привів потім Путіна, а Путін привів Медведєва. Хай хоч сто років пройде – ця влада нелегітимна. А обирають її тільки завдяки піару, адміністративному тиску і підкупу.

Але в сьогоднішній Росії влада має підтримку майже 100% населення... Все одно незаконно. Якщо влада дотримується закону – вона повинна повернутися до витоків.

Проте, беручи участь в «Маршах незгодних», ви співпрацюєте з демократами. Вони вже точно не збираються відновлювати Союз.

Співпрацюємо. Ми включилися в роботу Національної асамблеї, яка оголосила нинішньою владу нелегітимною. Отже, в нас сходяться думки. Поки наші позиції сходяться, ми з ними разом. Коли досягнемо усунення цього режиму, вирішимо куди рухатися. Оцінимо, куди вони звуть, а куди звемо ми. Нас учив так Ленін – йти на компроміси з усіма для досягнення тактичної мети. Ми цю тактику дотримуємо з Каспаровим.

«РЕЖИМ ВЖИВАЄ ВСІХ ЗАХОДІВ, ЩОБ ОПОЗИЦІЮ РОЗПОРОШИТИ І ЗНИЩИТИ» Чи не здається Вам, що опозиція в Росії настільки слабка і розпорошена, що ваші спільні дії не мають перспективи?

Режим вживає всіх заходів, щоб опозицію розпорошити і знищити. Натомість системну опозицію – типу Зюганова і Жириновського підтримують. Хоча яка це опозиція? Це така ж позиція, але тільки куплена за гроші. Наприклад, Зюганова президент приймає регулярно. КПРФ одержує 200 млн. дол. з бюджету, адже партія, яка пройшла в Думу, фінансується з бюджету. А нам заважають навіть більше двох збиратися.

Ми добиватимемося усунення цього режиму і якомога швидше. Нинішня влада нищить країну. Нам казали, що ми розвиваємося, що в нас є стабілізаційних фонд і таке інше. А кому віддали гроші з цього фонду? Віддали тим же олігархам для підтримки їх штанів, які спадають від кризи. Це не для народу. Влада дає банкірам 6 трлн. рублів під 5%, а вони в свою чергу підприємствам - під 20%. Влада не без успіху ошукує народ своїми обіцянками, мовляв, вам буде ще краще в якому році, але ж до того часу половина не доживе.

У мене журналісти запитують, як я намагаюся заощадити в період кризи. До театра не ходжу, до кіно теж, єдине так це іноді телевізор дивлюся, але після подорожчання електрики цього року залишається вимкнути телевізор і холодильник, щоб заощадити на цьому. Тієї пенсії, яку я одержую як генерал, а це близько 16 тисяч рублів (близько 500 дол.) не вистачає, а як люди живуть на 4 тисячі?

На вашу думку, скільки в Росії потенційних прихильників «незгодних»?

Я можу сказати, що поза Москвою і великими центрами незадоволених владою 80%. Задоволених повністю – близько 10%, і ще 10% обслуговують цю категорію, і їм щось перепадає. Але нині ця група, яка крутиться близько 10% ситих, розуміє, що їм мало світить.

Як Ви вважаєте, що чекає Росію в умовах світової фінансової кризи?

Нас чекають подальше зубожіння і потрясіння. Росія ж тримається на експорті сировини, вся промисловість розвалена.

До соціальних вибухів, невдоволення це може призвести?

Звісно, все це веде до соціального вибуху. Ми прямо кажемо народові, що буде гірше. Фермерські господарства не нагодують країну, а колгоспи розтрощені. Тому ми попереджаємо, шо не треба кидати свої присадибні ділянки. Доведеться виживати як на початку 90-х років.

Крім тактичного союзу з «незгодними», чи співпрацюєте ви з іншими організаціями? З огляду на конспірацію я не можу перерахувати назви всіх організацій, але в нас широкий фронт. Принаймні, з Об`єднаним громадянським фронтом Гаррі Каспарова ми співпрацюємо тісно. Хоча там є люди, з якими я не сяду навіть за один стіл. А що робити? Якщо вони йдуть сьогодні під гаслом зміни режиму, співпрацюємо. Хоча наша позиція абсолютно інша. Ми проти будь-якого капіталізму, наше завдання об`єднати пролетарів.

Знаю, ви маєте намір брати участь у наступній акції незгодних...

31 січня ми плануємо провести мітинг на площі 1905-го року. Ця акція санкціонована владою, правда офіційну ухвалу ще не надіслали. Намагаються відтіснити нас від центру міста.

Крім цього, 23 лютого в день Радянської армії, ми пройдемо маршем від Пушкінської площі до Манежної площі і біля пам`ятника Жукову проведемо мітинг. Я вже владу попередив, що слухати Лужкова ми не будемо. Марш буде – навіть несанкціонований. Якщо вони не дозволять, ми підемо на пролом. Такий самий маршрут заявимо на 9 травня.

Як ваша сім`я ставиться до вашої активної політичної і цивільної позиції? Чудово. Син у мене загинув, а онуки, правнуки - всі зі мною в строю. А дружина після акції 14 грудня сказала, що кілька років нашої роботи не дали такого ефекту як ця акція, про яку дізналася і країна, і світ. Всі побачили, як нас влада ненавидить і переслідує. Дружина мені сказала: «700 рублів штрафу ми з тобою переживемо, а то, що про вас дізналася громадськість, варте дорожчого».

Руслан Луковський, Москва