У США помер відомий російський поет Євтушенко, який присвятив вірш охопленому вогнем Майдану

Російський поет Євген Євтушенко помер у США на 85-му році життя. Про це повідомив у суботу друг поета Михайло Моргуліс, передає ТАСС.

"П'ять хвилин тому Євген Олександрович відійшов у вічність", - сказав він. "Мені зателефонував його син - Женя й повідомив цю сумну звістку, - сказав Моргуліс. - Дружина Маша, на жаль, не може зараз розмовляти".

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Друг поета також зауважив, що майже до останніх хвилин життя Євтушенко був при свідомості - "він все чув, реагував".

Євген Євтушенко народився в 1932 році. Його перший вірш було опубліковано в газеті "Радянський спорт", а перша книга віршів "Розвідники прийдешнього" вийшла в 1952 році, тоді ж він став наймолодшим членом Спілки письменників СРСР. У 1963 році був номінований на Нобелівську премію з літератури.

У 1991 році виїхав з родиною до США — викладати в університеті міста Талса в Оклахомі. Євтушенко - автор понад 150 книг, які перекладені багатьма мовами світу.

У ніч на 19 лютого 2014 року, коли на Майдані в Києві відбувалося кровопролитне протистояння між силовиками й мітингувальниками, Євтушенко написав вірш, присвячений цим подіям.