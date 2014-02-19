Євтушенко: "Держава, будь людиною!"
Видатний російський поет Євген Євтушенко дві доби поспіль стежив за подіями в центрі Києва і передав свій новий вірш, присвячений палаючому Майдану.
Без сліз дивитися на все, що відбувається в Україні неможливо: люди, які говорять на одній мові, втрачають спільну мову душі, розповів в коментарі Gordonua.com видатний російський поет Євген Євтушенко.
"Без сліз дивитися на все, що відбувається в Україні неможливо. Люди, що говорять на одній мові, втрачають спільну мову душі. Вважають один одного мало не ворогами. Я виріс в сталінський час, бачив багато, знаю, що ні до чого хорошого протистояння не призводить", - зізнався Євтушенко.
81-річний поет уважно слідкує за Україною з початку Євромайдану - 21 листопада 2013 року. Але останні події у центрі Києва, кадри палаючого Майдану вразили Євтушенка. В ніч з 18 на 19 лютого, під час запеклих боїв активістів з силовиками, Євген Олександрович написав вірш, присвячений подіям останніх двох днів.
"Дорогі мої кияни, українці! Я зараз викладаю в американському місті Талса в Оклахомі. Нещодавно переніс важку операцію (Євтушенкові ампутували ногу. - ред.). Буквально вчора у мене був гарний настрій, адже вперше після операції сам пішов на новенькому протезі. Але коли повернувся додому, включив телевізор... Ми з дружиною, не відриваючись, стежимо за всім, що відбувається в Києві, Україні. Настрій, звичайно, дуже змінився", - сказав Євтушенко.
"Я дуже люблю Україну, це земля моїх предків. Я не спав всю ніч після того, як побачив палаючий Майдан. З того і з іншого боку, в центрі Києва, калічили і вбивали людей. Я написав вірш. Ви будете першими читачами", - додав поет.
ГОСУДАРСТВО, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
Ненька предков моих – Украина,
во Днепре окрестившая Русь,
неужели ты будешь руина?
Я боюсь за тебя и молюсь.
Невидимками на Майдане
Вместе – Пушкин, Брюллов, мы стоим.
Здесь прижались к народу мы втайне
как давно и навеки к своим.
И трагическая эпопея,
словно призрак гражданской войны
эта киевская Помпея,
где все стали друг другу "воны".
Здесь идут, как на стенку стенка,
брат на брата, а сын на отца.
Вы, Шевченко и Лина Костенко,
помирите их всех до конца!
Что за ненависть, что за ярость
и с одной, и с другой стороны!
Разве мало вам Бабьего Яра,
и вам надо друг с другом войны?
Ты еще расцветешь, Украина,
расцелуешь земли своей ком.
Как родных, ты обнимешь раввина
с православным священником.
Государство, будь человеком!
Примири всех других, а не мсти.
Над амбициями, над веком,
встань, и всем, вместе с Юлей, прости.
Всем Европой нам стать удастся.
Это на небесах решено.
Но задумайся, государство –
а ты разве ни в чем не грешно?
Евгений ЕВТУШЕНКО
Ночь пылающего Майдана с 18 на 19 февраля 2014
Талса, Оклахома