Євтушенко: "Держава, будь людиною!"

Без сліз дивитися на все, що відбувається в Україні неможливо: люди, які говорять на одній мові, втрачають спільну мову душі, розповів в коментарі Gordonua.com видатний російський поет Євген Євтушенко.

"Без сліз дивитися на все, що відбувається в Україні неможливо. Люди, що говорять на одній мові, втрачають спільну мову душі. Вважають один одного мало не ворогами. Я виріс в сталінський час, бачив багато, знаю, що ні до чого хорошого протистояння не призводить", - зізнався Євтушенко.

81-річний поет уважно слідкує за Україною з початку Євромайдану - 21 листопада 2013 року. Але останні події у центрі Києва, кадри палаючого Майдану вразили Євтушенка. В ніч з 18 на 19 лютого, під час запеклих боїв активістів з силовиками, Євген Олександрович написав вірш, присвячений подіям останніх двох днів.

"Дорогі мої кияни, українці! Я зараз викладаю в американському місті Талса в Оклахомі. Нещодавно переніс важку операцію (Євтушенкові ампутували ногу. - ред.). Буквально вчора у мене був гарний настрій, адже вперше після операції сам пішов на новенькому протезі. Але коли повернувся додому, включив телевізор... Ми з дружиною, не відриваючись, стежимо за всім, що відбувається в Києві, Україні. Настрій, звичайно, дуже змінився", - сказав Євтушенко.

"Я дуже люблю Україну, це земля моїх предків. Я не спав всю ніч після того, як побачив палаючий Майдан. З того і з іншого боку, в центрі Києва, калічили і вбивали людей. Я написав вірш. Ви будете першими читачами", - додав поет.

ГОСУДАРСТВО, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Ненька предков моих – Украина,

во Днепре окрестившая Русь,

неужели ты будешь руина?

Я боюсь за тебя и молюсь.

Невидимками на Майдане

Вместе – Пушкин, Брюллов, мы стоим.

Здесь прижались к народу мы втайне

как давно и навеки к своим.

И трагическая эпопея,

словно призрак гражданской войны

эта киевская Помпея,

где все стали друг другу "воны".

Здесь идут, как на стенку стенка,

брат на брата, а сын на отца.

Вы, Шевченко и Лина Костенко,

помирите их всех до конца!

Что за ненависть, что за ярость

и с одной, и с другой стороны!

Разве мало вам Бабьего Яра,

и вам надо друг с другом войны?

Ты еще расцветешь, Украина,

расцелуешь земли своей ком.

Как родных, ты обнимешь раввина

с православным священником.

Государство, будь человеком!

Примири всех других, а не мсти.

Над амбициями, над веком,

встань, и всем, вместе с Юлей, прости.

Всем Европой нам стать удастся.

Это на небесах решено.

Но задумайся, государство –

а ты разве ни в чем не грешно?

Евгений ЕВТУШЕНКО

Ночь пылающего Майдана с 18 на 19 февраля 2014

Талса, Оклахома