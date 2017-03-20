Помер легендарний американський мільярдер Девід Рокфеллер

В понеділок в Нью-Йорку, в своєму будинку в Покантіко-Хіллз, у віці 101-го року помер американський мільярдер Девід Рокфеллер. Про це повідомив прес-секретар сім'ї Рокфеллерів Фрейзер П. Сайтел, передає газета The New York Times.

Як повідомляє Російська служба ВВС, посилаючись на представника сім'ї, Девід Рокфеллер, який був онуком нафтового магната і першого в історії доларового мільярдера Джона Рокфеллера, помер уві сні.

Девід Рокфеллер-молодший народився у 1915 році в Нью-Йорку. Він був молодшим братом 41-го віце-президента США Нельсона Рокфеллера і 37-го губернатора Арканзасу Вінтропа Рокфеллера.

Після війни Девід Рокфеллер брав участь у різних сімейних ділових проектах і довгий час очолював Chase Manhattan Bank. Він також був відомим філантропом, що жертвував на благодійність сотні мільйонів доларів.