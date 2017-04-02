Боб Ділан отримав Нобелівську премію - ЗМІ

Американський музикант і композитор Боб Ділан отримав Нобелівську премію в Стокгольмі, повідомляє "112 Україна" з посиланням на заяву присутнього на церемонії вручення члена Шведської академії Хораса Энгдаля місцевому телеканалу SVT.

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За його словами, на врученні медалі і диплома Нобелівського комітету були присутні лише сам Ділан та члени академії. Ніякої докладної інформації про те, як пройшла церемонія, не повідомляється.

Повідомляється, що вручення премії відбулося на концерті Ділана, запланованого на сьогодні в Стокгольмі.

Нобелівський комітет 13 жовтня 2016 року оголосив про присудження Бобу Ділану премії по літературі "за створення нових поетичних виразів в концепції американської пісенної традиції".

16 листопада з'явилася інформація, що Ділан відмовився приїхати на церемонію вручення присудженої йому Нобелівської премії з-за зайнятості. У Шведській академії пояснили, що відсутність лауреатів на церемонії вручення премії не позбавляє їх права на отримання нагороди.

29 березня 2017 року Шведська академія і Ділан домовилися провести непублічну церемонію вручення Нобелівської премії з літератури за 2016 рік.

Американський музикант є дев'ятиразовим володарем премії "Греммі".