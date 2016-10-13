Нобелівську премію з літератури отримав легендарний американський музикант і письменник Боб Ділан

Про це повідомляється на офіційному Twitter Нобелівської премії.

BREAKING 2016 #NobelPrize in Literature to Bob Dylan “for having created new poetic expressions within the great American song tradition” pic.twitter.com/XYkeJKRfhv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2016

Відзначається, що Боб Ділан був удостоєний Нобелівської премії "за створення нових поетичних прийомів у визначній американській пісенній традиції".

Боб Ділан (Bob Dylan) (справжнє імя Роберт Аллен Ціммерман, народився 24 травня 1941 року в місті Дулут, Міннесота, США) — американський співак українського єврейського походження, композитор, поет і гітарист, з лірики якого запозичено багато крилатих фраз, а його музика вплинула на величезну кількість композиторів-піснярів. Починаючи з 1994 року Боб Ділан видав шість книжок зі своїми малюнками та його картини були представлені у багатьох відомих галереях. Як музикант він продав понад 100 мільйонів платівок, що робить його одним з найуспішніших музикантів сучасності.

Як повідомляв УНІАН, що раніше вже були оголошені лауреати Нобелівської премії з хімії - за створення молекулярних машин, з фізики - за вивчення "дивних" станів матерій, з медицини - за вивчення "самопоїдання" клітин, з економіки - за вивчення теорії контрактів.

Лауреатом Нобелівської премії миру в 2016 році став президент Колумбії Хуан Сантос - "за його рішучі зусилля з виведення країни зі стану більш ніж 50-річної громадянської війни".