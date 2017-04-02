Прем'єр Сербії Вучіч виграв вибори президента в першому турі - екзит-поли

Консервативний прем'єр-міністр Сербії Александр Вучіч, за даними екзит-полі, виграв президентські вибори, які відбулися у неділю, 2 квітня. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

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Вучіч набрав 58% голосів виборці і таким чином переміг вже у першому турі. Найближчий його суперник, опозиційний кандидат Саша Янковіч, отримав підтримку 14% виборців

Результат виборів підтвердив майже безроздільне панування Вучіча у балканській країні, яку він хоче приєднати до Європейського Союзу, зберігаючи при цьому міцні зв'язки з Росією.

Роль президента у Сербії в основному церемоніальна, але Вучіч, як очікується, збереже реальну владу, контролюючи свою правлячу Прогресивну партію Сербії.

Раніше УНІАН повідомляв, що у неділю в Сербії відбудуться президентські вибори, перемогу на яких пророчать нинішньому прем'єр-міністру країни Олександру Вучичу. Він впевнено лідирує в соціологічних опитуваннях, проте останнім часом на друге місце в них несподівано вийшов кандидат під псевдонімом Білий - 26-річний комік-пародист Лука Максимович.

Він вирішив брати участь у виборах під псевдонімом Любиша Прелетачевич Білий. Білий він у прямому сенсі слова - на публіці він з'являється в сліпучому білосніжному костюмі з білою краваткою, а періодично навіть сідає верхи на білого коня.