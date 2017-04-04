Ердоган заявив про нові воєнні плани в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна планує навесні нові наступальні операції, в тому числі на території сусідньої Сирії, проти угруповань, які Анкара вважає терористичними. Він не уточнив, коли мають початися такі операції, передає Радіо Свобода.

За його словами, йдеться про операції проти збройного угруповання турецьких курдів "Робітнича партія Курдистану", що діє на території Туреччини і в цій країні заборонене й визнане терористичним, і проти збройних формувань сирійських курдів "Загони народної оборони".

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Ці формування Туреччина вважає сирійськими підрозділами "Робітничої партії Курдистану" і так само терористичною організацією, але Сполучені Штати Америки мають ці загони сирійської опозиції за своїх союзників у боротьбі проти екстремістського угруповання "Ісламська держава" в Сирії.

Саме через розбіжності у ставленні до цих курдських загонів зірвалися плани спільної турецько-американської операції для визволення від бойовиків "Ісламської держави" захопленого ними міста Ар-Ракка в Сирії, що стало для бойовиків за "столицю".

Минулого тижня Туреччина оголосила про завершення операції "Щит Євфрату" на території Сирії, яку вона вела проти "Ісламської держави", з одного боку, і проти курдських загонів, із іншого.