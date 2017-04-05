У Петербурзі затримали трудових мігрантів із Середньої Азії за "сприяння" терористам

У Санкт-Петербурзі затримали шістьох осіб, яких підозрюють у пособництві з терористами, які влаштували вибух у метро 3 квітня, повідомляє прес-служба СК РФ.

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«5 квітня в результаті проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів слідчими спільно зі співробітниками регіональних управлінь ФСБ і МВС Росії, а також спецпідрозділів Росгвардії затримано 6 громадян з республік Середньої Азії, які приїхали в Росію працювати», - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, підозрювані з листопада 2015 року дотепер на території Санкт-Петербурга «здійснювали вербування переважно вихідців з країн Середньої Азії для вчинення злочинів терористичної спрямованості і залучення до діяльності заборонених у Росії терористичних організацій - «Джебхат ан-Нусра», «Ісламська держава». Крім того, співучасники прагнули залучити завербованих до діяльності інших незаконних збройних формувань, у тому числі на території іноземних держав».

Проводяться обшуки в місцях проживання підозрюваних, вилучається ісламістська екстремістська література, предмети і документи, які мають значення для розслідування кримінальної справи, стверджує слідство.

Слідчий комітет РФ «ретельно перевірить усі зв'язки і контакти затриманих, але слід відразу зазначити, що на даний момент у слідства немає відомостей про зв'язки і знайомства затриманих з виконавцем теракту в санкт-петербурзькому метрополітені», йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про арешт затриманих і пред'явлення їм звинувачення, здійснюються заходи, спрямовані на встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності співучасників. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції «Сінна площа» в напрямку станції «Технологічний інститут» стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих.

ЗМІ повідомили, що ВКонтакте є профіль ймовірного виконавця теракту у петербурзькому метро. Вони проілюстрували повідомлення фотографіями Акбара Джалілова. Йому 22 роки. У друзях у нього — 12 осіб, він також підписаний на групи "Я люблю іслам" та IslamHouse.

Потім житель Санкт-Петербурга Акбар Джалілов, якого назвали терористом, який підірвав себе у метрополітені в Петербурзі, заперечує свою причетність до злочину. "Ні, тут сталася якась помилка", — сказав він кореспонденту "Росбалта".