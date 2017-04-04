Теракт у метро Петербурга: ймовірний смертник вийшов на зв'язок з журналістами

Житель Санкт-Петербурга Акбар Джалілов, якого назвали терористом, який підірвав себе у метрополітені в Петербурзі, заперечує свою причетність до злочину.

"Ні, тут сталася якась помилка", — сказав він кореспонденту "Росбалта".

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Раніше ЗМІ повідомили, що ВКонтакте є профіль ймовірного виконавця теракту у петербурзькому метро. Вони проілюстрували повідомлення фотографіями Акбара Джалілова. Йому 22 роки. У друзях у нього — 12 осіб, він також підписаний на групи "Я люблю іслам" та IslamHouse.

Джалілов не був активним користувачем соцмереж й давно не заходив на свою сторінку.

Зазначимо, що СК РФ назвав ім'я і дату народження особи, яка вчинила теракт, - Акбаржон Джалілов, 01.04.1995 року. Ці дані співпадають з даними на сторінці Джалілова, до якого додзвонився "Росбалт". Тільки у профілі, ймовірно, зазначене скорочене ім'я: не Акбаржон, а Акбар. При цьому фото слідчий комітет РФ не опублікував.

Пізніше профіль Джалілова був закритий або видалений, але "Українська правда" встигла зробити скріншот.