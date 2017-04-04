Теракт у петербурзькому метро: росЗМІ заговорили про "випадковий" вибух бомби

За однією з версій розслідування, бомба в метро Санкт-Петербурга могла спрацювати випадково. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє російське агентство РІА Новости.

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"В якості однієї з версій розглядається версія про випадкове спрацювання вибухового пристрою", — сказав співрозмовник агентства.

При цьому підкреслюється, що офіційного підтвердження даної інформації поки немає.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції «Сінна площа» в напрямку станції «Технологічний інститут» стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих.