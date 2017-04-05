Теракт в петербурзькому метро: батьки ймовірного смертника не вірять у його провину

Російські слідчі досі шукають спільників смертника, що підірвав себе у пітерському метро, йдеться у сюжеті ТСН.

Від ранку в аеропорту Санкт-Петербурга вишикувалась черга з журналістів. Вони зустріли батьків Акбаржона Джалілова - уродженця Киргизстану, який, імовірно, підірвав себе у пітерському метро. Під прицілами камер мати й батько виходять із терміналу. Жінка не піднімає очей та кусає губи, із пресою практично не спілкується.

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На запитання, чи вірить у те, що відбулося та в чому звинувачують її сина, лише заперечно хитає головою. Про те, що з нею відбуватиметься у Росії, не знає.

Російські слідчі розповідають, що на батьків Джалілова очікує процедура упізнання й тривалий допит. Самі ж проводять обшуки в орендованій ним квартирі. Підозрілих предметів чи вибухівки там не знаходять.

Як повідомляв УНІАН, СК РФ назвав ім'я та дату народження особи, яка вчинила теракт, - Акбаржон Джалілов, 01.04.1995 року. Ці дані співпадають з даними на сторінці Джалілова, до якого додзвонилися журналісти "Росбалта". Тільки у профілі, ймовірно, зазначене скорочене ім'я: не Акбаржон, а Акбар. При цьому фото слідчий комітет РФ не опублікував.