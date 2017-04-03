Катастрофа Ту-154 під Смоленськом: Польща висунула звинувачення проти російських диспетчерів

Прокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів у справі авіакатастрофи під Смоленськом, в якій загинув колишній президент країни Лех Качиньський, повідомляє Wiadomosci.

"Докази, вже зібрані і знову отримані в ході розслідування, дозволили прокурорам сформулювати нові звинувачення проти авіадиспетчерів, громадян Російської Федерації, а також третьої особи, яка займається управлінням повітряним рухом", - заявив заступник генерального прокурора Польщі Марек Пасіонек.

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10 квітня 2010 року в результаті катастрофи польського президентського Ту-154 у російському Смоленську загинули 96 осіб, серед яких були президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качоровський, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року експерти комісії, яка розслідує обставини Смоленської трагедії, заявили, що записи «чорних скриньок» літака були сфальсифіковані, а багато документів по цій справі приховані. Російські дослідження причин аварії вказують на нещасний випадок, викликаний поганою погодою і помилкою пілота.