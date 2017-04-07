У Кремлі заговорили про підвищений ризик прямих зіткнень Росії із США

У Кремлі заявили про ризики імовірних зіткнень Росії та США та тлі ракетних ударів по сирійській авіабазі. Про це сказав пре-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть «РИА Новости».

"На тлі ракетних ударів навряд чи можна говорити про якийсь ще підвищенний ризик - ризик підвищений істотно", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи не підвищує, з точки зору Кремля, припинення меморандуму про безпечні польоти ризик прямого зіткнення Росії і США в Сирії.

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Раніше в МЗС РФ повідомили, що Кремль після ударів США по урядовій авіабазі в Сирії призупиняє дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня вночі Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, утримуване повстанцями. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 04:40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. У відомстві зазначили, що російські військові, які підтримують сирійський уряд, були поінформовані заздалегідь про цей крок з боку США.

У заяві Пентагону зазначається, що ракети були випущені по літаках, ангарах, заправних станціях, складах техніки та озброєнь й засобів ППО на сирійській військовій базі Шайрат.

У Кремлі назвали удари США по Сирії «агресією проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права під надуманим приводом». У МЗС РФ заявили, що відмовляються від меморандуму зі США про забезпечення безпеки польотів у Сирії.