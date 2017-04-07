У Кремлі відмовилися пояснити, чому російські ЗРК не збили американські "Томагавки" в Сирії

У Кремлі не коментують, чому російські зенітно-ракетні комплекси не почали збивати американські «Томагавки» в Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

На запитання, чи дійсно Росія відключила свою систему протиповітряної оборони, Пєсков відповів: «Без коментарів».

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За його словами, російська сторона заздалегідь отримала сповіщення про нанесення удару США по Сирії. «Так, інформацію було надано», - сказав Пєсков.

Він пояснив, що президенту РФ Володимиру Путіну «ніхто не дзвонив», а сигнал надійшов «існуючими каналами обміну інформацією».

Водночас Пєсков підкреслив, що будь-які контакти між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ у зв'язку з ударами США по сирійській авіабазі не плануються.

При цьому прес-секретар президента РФ додав, що меморандум із Вашингтоном щодо безпеки польотів у Сирії втратив сенс після ракетного удару США. «Сенс меморандуму, власне, було втрачено сьогодні вночі з нанесенням ударів», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня вночі США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» було випущено о 04:40 за сирійським часом із есмінців у східній частині Середземного моря. У відомстві зазначили, що російські військові, які підтримують сирійський уряд, були поінформовані заздалегідь про цей крок із боку США.

У заяві Пентагону зазначається, що ракети було випущено по літаках, ангарах, заправних станціях, складах техніки і озброєнь та засобах ППО на сирійській військовій базі Шайрат.

У Кремлі назвали удари США по Сирії «агресією проти суверенної держави із порушенням норм міжнародного права під надуманим приводом». У зв'язку з ракетним ударом США президент Путін скликає Раду безпеки РФ.

Зазначимо, що в Сирії розгорнуто російські зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400.