Трамп: ракетний удар по Сирії відповідає інтересам нацбезпеки США

Трамп підтвердив, що 7 квітня, віддав наказ нанести прицільний військовий удар по авіабазі в Сирії, з якої урядові війська Асада здійснили хімічну атаку в провінції Ідліб.

За його словами, це рішення відповідає "інтересам національної безпеки" США, повідомляє Reuters.

"Сьогодні я наказав провести військовий удар в Сирії по цілям, звідки здійснювалася хімічна атака", - заявив президент США в телезверненні.

"Не може бути ніяких суперечок про те, що Сирія використовувала заборонену хімічну зброю, порушила свої зобов'язання за Конвенцією про заборону хімічної зброї та ігнорувала заклики Ради Безпеки ООН", - пояснив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташованих в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк".

Раніше президент США Дональд Трамп в розмові з кількома конгресменами допустив, що Вашингтон використає збройні сили у відповідь на хімічну атаку в Сирії.

Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув " червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі.

Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".