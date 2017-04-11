"Нудно, дівчата": Путін прокоментував звинувачення на адресу Сирії та РФ через хіматаку

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з використанням хімічної зброї у Сирії нагадує йому привід для початку війни в Іраку у 2003 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на брифінгу за підсумками переговорів з президентом Італії Серджо Маттареллою.

«Ми обговорювали це з паном президентом. Я сказав, що це мені сильно нагадує події 2003 року, коли представники Сполучених Штатів у Раді безпеки показували нібито хімічну зброю, виявлену в Іраку. Після цього розпочалася військова кампанія в Іраку, а закінчилася вона руйнуванням країни, зростанням терористичної загрози і появою ІДІЛ на міжнародній сцені - ні більше, ні менше», - сказав Путін.

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«Все те саме відбувається зараз, і знову партнери кивають їм. Я згадую у зв'язку з цим наших чудових письменників Ільфа і Петрова. Хочеться сказати: нудно, дівчата. Це все ми вже бачили, спостерігали», - додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

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Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.

Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.