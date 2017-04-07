США нанесли удари по Сирії для запобігання використання хімзброї – декларація Могеріні

Сполучені Штати Америки повідомили Європейський Союз про превентивний характер удару в Сирії з метою запобігти подальшому використанню хімічної зброї.

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Про це йдеться в декларації високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні від імені ЄС щодо удару США по Сирії, розповсюдженій в п’ятницю в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«США поінформували ЄС стосовно того, що, базуючись на оцінці, у відповідності до якої сирійський режим використовував хімічну зброю, вони нанесли удар по аеродрому Шайрат в Сирії зі зрозумілою метою запобігти та стримати поширення і використання смертоносної хімічної зброї. США також повідомили нам, що ці удари є обмеженими і спрямовані на запобігання і стримування подальшого використання хімічної зброї», - йдеться в декларації.

Могеріні наголосила, що ЄС буде продовжуватиме підтримувати зусилля і діяльність ОЗХЗ (OPSW, Організація з заборони хімічної зброї ООН), зокрема, в Сирії, в тому числі, спільний слідчий механізм ОЗХЗ ООН щодо розслідування застосування хімічної зброї. «Винні мають бути покарані в рамках Організації Об'єднаних Націй», - підкреслюється в декларації.

«ЄС твердо вважає, що військового вирішення конфлікту бути не може і прагне єдності, суверенітету, територіальної цілісності і незалежності сирійської держави. Тільки надійне політичне рішення, як це визначено в резолюції ООН 2254 та Женевському комюніке 2012 забезпечить мир і стабільність в Сирії і зробить можливим вирішальну поразку ІДІЛ і інших терористичних груп в Сирії, визначених ООН», - заявила Могеріні.

Вона також нагадала, що ЄС був однозначним у своєму засудженні застосування хімічної зброї в провінції Ідліб 4 квітня, з численними жертвами з симптомами отруєння газом. «Використання хімічної зброї або хімічних речовин як зброї є військовим злочином, а встановлені злочинці мають бути притягнуті до відповідальності за це порушення міжнародного права», - йдеться в декларації.