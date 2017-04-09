Прем'єр-міністр Ізраїлю закликає ліквідувати хімічну зброю в Сирії

Із закликом до міжнародної спільноти ліквідувати всі хімічні бойові отруйні речовини в Сирії виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Відповідну заяву глави ізраїльського уряду оприлюднила в неділю, 9 квітня, його прес-служба, як повідомляє DW.

Керівник уряду Ізраїлю нагадав про міжнародні зобов'язання від 2013 року, що передбачали вилучення всієї хімічної зброї в Сирії. "Але як ми побачили, цього не відбулося", - наводить слова Нетяньяху агенція.

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"Ми закликаємо міжнародну спільноту завершити роботу, яка може стати можливістю для спільних дій США та Росії в цій особливій сфері", - наголосив Нетаньяху.

Крім того, ізраїльський прем'єр підтримав ракетний удар США по авіабазі сирійських урядових військ. На його думку, США діяли з моральних міркувань, та дали зрозуміти, що "застосування хімічної зброї має свою ціну", - сказав Нетаньяху.

Нагадаємо, у ніч на7 квітня бойові кораблі США випустили з акваторії Середземного моря 59 ракет Tomahawk. Ціллю обстрілу була сирійська авіабаза Шайрат, що розташована в провінції Хомс на заході Сирії. У Вашингтоні вважають, що саме з неї сирійські урядові війська вчинили напад із застосуванням заборонених хімічних речовин.