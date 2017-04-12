Білий дім звинуватив Росію у причетності до приховування хімічної атаки в Сирії

Російська влада причетна до приховування наслідків хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб, йдеться у розсекреченій доповіді Білого дому.

Як передає ВВС, за даними американської розвідки та інших джерел, урядова армія Сирії скинула бомби із зарином на своїх співвітчизників.

Білий дім вважає, що Росія і Сирія намагалися ввести світову спільноту в оману за допомогою кампанії з дезінформації.

"Москва поширює численні заяви, які суперечать одна одній, щоб заплутати світове співтовариство", - йдеться в доповіді.

При цьому в доповіді не міститься відповіді на питання, чи знала Росія про хімічну атаку в провінції Ідліб заздалегідь.

Частина доповіді присвячена спростуванню даних Росії про те, що літаки в Ідлібі бомбили склади боєприпасів, які належать "терористам". У документі містяться посилання на відео і зображення із супутників, де видно, що бомби скидаються на дорогу, а не на будівлі.

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Як повідомляв УНІАН, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня. За даними свідків, отруйний газ над містом Хан Шейхун розпилювали військові літаки, які належать повітряним силам РФ і Сирії. Жертвами удару стали близько 90 людей, серед загиблих були діти. Сирія тоді заперечувала використання хімічної зброї.

7 квітня Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що було випущено 59 крилатих ракет «Томагавк».

Удар США став відповіддю на хімічну атаку, відповідальним за яку на Заході вважають президента Сирії Башара Асада.

Росія у відповідь звинуватила США у «потуранні» міжнародному тероризму.