У ЄС ракетний удар США по авіабазі військ Асада назвали превентивним заходом

У Європейському Союзі відреагували на знищення американськими ракетами військового аеродрому у Сирії. На думку європейських політиків, дії США є превентивним заходом щодо використання режимом Асада смертельних газових атак.

Як передає Deutsche Welle, голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Білий дім попередив Брюссель про атаку. На його думку, ракетний удар має попередити використання режимом Башара Асада хімічної зброї.

Президент Європейської Ради Дональд Туск також підтримав дії США. У мікроблозі Twitter він написав, що Вашингтон продемонстрував "рішучість, необхідну для припинення варварських хімічних атак". Туск зазначив, що ЄС співпрацюватиме з США, щоб покласти край насильству в Сирії.

У свою чергу Генсек НАТО Єнс Столтенберг поклав повну відповідальність за розвиток подій, що викликали ракетний удар США, на режим Башара Асада. "Жоден випадок застосування хімічної зброї не може вважатись прийнятним та залишитися безкарним", - заявив глава Північноатлантичного альянсу.

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Раніше зі спільною заявою виступили канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angelf Merkel) та президент Франції Франсуа Олланд, які також поклали всю повноту відповідальності за загострення у Сирії на сирійського президента Башара Асада. "Президент Асад одноосібно несе відповідальність за такий розвиток подій. Повторне застосування ним хімічної зброї та його злочини проти власного населення вимагають покарання, про що Франція та Німеччина вже заявляли влітку 2013 року після бійні в Гуті", - йдеться в заяві, оприлюдненій вранці у п'ятницю, 7 квітня.

Між тим Дамаск заявив, що внаслідок ракетного удару ВМФ США по авіабазі загинули семеро осіб, дев'ятеро отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня вночі Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, утримуване повстанцями.