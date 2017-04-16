У Трампа немає претензій до Китаю по валюті, поки Пекін допомагає США з Кореєю
Президент США зазначив, що не буде називати Китай валютним маніпулятором, оскільки він працює зі Штатами по проблемі Північної Кореї.
Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує висувати претензії Китаю щодо передбачуваних маніпуляцій з валютним курсом для торговельної вигоди, оскільки Пекін співпрацює з Вашингтоном над рішенням ядерної проблеми КНДР, повідомляє Прайм.
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"Навіщо мені називати Китай валютним маніпулятором, коли вони працюють з нами по проблемі Північної Кореї? Подивимося, що станеться!" - написав Трамп в Twitter.
Міністерство фінансів США офіційно відмовилася в п'ятницю присвоювати Китаю статус валютного маніпулятора всупереч передвиборчим обіцянкам Трампа. Президент США цього тижня заявив, що більше не вважає, що Китай занижує курс своєї національної валюти юаня для отримання переваг у зовнішній торгівлі. Раніше Трамп пообіцяв у перший день своїх повноважень присвоїти Китаю статус валютного маніпулятора, але не зробив цього.
При цьому міністерство фінансів США додало Китай і Німеччину, а також Японію, Південну Корею, Швейцарію, Тайвань до списку країн, за якими фінансова влада США має намір уважно стежити на предмет можливих маніпуляцій.
Трамп неодноразово вимагав від Пекіна вплинути на КНДР з тим, щоб зупинити північнокорейську ядерну програму.
Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Квітень 16, 2017