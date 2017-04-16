У Трампа немає претензій до Китаю по валюті, поки Пекін допомагає США з Кореєю

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує висувати претензії Китаю щодо передбачуваних маніпуляцій з валютним курсом для торговельної вигоди, оскільки Пекін співпрацює з Вашингтоном над рішенням ядерної проблеми КНДР, повідомляє Прайм.

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"Навіщо мені називати Китай валютним маніпулятором, коли вони працюють з нами по проблемі Північної Кореї? Подивимося, що станеться!" - написав Трамп в Twitter.

Міністерство фінансів США офіційно відмовилася в п'ятницю присвоювати Китаю статус валютного маніпулятора всупереч передвиборчим обіцянкам Трампа. Президент США цього тижня заявив, що більше не вважає, що Китай занижує курс своєї національної валюти юаня для отримання переваг у зовнішній торгівлі. Раніше Трамп пообіцяв у перший день своїх повноважень присвоїти Китаю статус валютного маніпулятора, але не зробив цього.

При цьому міністерство фінансів США додало Китай і Німеччину, а також Японію, Південну Корею, Швейцарію, Тайвань до списку країн, за якими фінансова влада США має намір уважно стежити на предмет можливих маніпуляцій.

Трамп неодноразово вимагав від Пекіна вплинути на КНДР з тим, щоб зупинити північнокорейську ядерну програму.