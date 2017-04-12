Китай закликав Трампа вирішити конфлікт з КНДР мирним шляхом

Президент Китаю Сі Цзіньпін в ході телефонної розмови закликав президента США Дональда Трампа до мирного вирішення ситуації на Корейському півострові, передає Reuters.

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Зокрема, лідери держав обговорили можливі спільні дії з підтримки миру і стабільності на півострові. "Китай готовий підтримувати тісні контакти й координацію з США", - заявив він.

Цзіньпін заявив, що Китай прагне денуклеаризації на півострові, підтримання миру і стабільності на півострові й виступає за вирішення проблем мирним шляхом.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея заявила про готовність до війни після того, як США розгорнули бойову групу у водах поблизу Корейського півострова.

Також КНДР попередила про "катастрофічні наслідки" у відповідь на будь-які подальші провокації з боку США після відправки до вод півострова бойової групи.