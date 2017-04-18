Перед виборами у Франції Макрон та Ле Пен в опитуваннях йдуть "нога в ногу"

У Франції рейтинги проєвропейського кандидата-самовисуванця Еммануеля Макрона та лідера ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен йдуть "нога в ногу" перед першим туром виборів президента Франції, який відбудеться 23 квітня.

Читайте такожМусульмани визначають долю виборів у Франції

Як повідомляє видання EUObserver, за п'ять днів до першого туру виборів, згідно з опитуваннями громадської думки, чотири кандидати дуже близько знаходяться один від одного, щоби потрапити у другий тур.

Відповідно до опитування Elabe, проведеного для журналу L'Express, кандидати Еммануель Макрон та Марін Ле Пен йдуть нога в ногу перед першим туром виборів президента Франції.

Дослідження показує, що центрист Макрон повинен набрати 24% голосів у першому турі, коли ультраправа Ле Пен - 23%. Це саме опитування демонструє, що консервативний кандидат Франсуа Фійон та лівий кандидат Жан-Люк Меленшон повинні отримати 19,5% та 18% відповідно.

Усі четверо кандидатів агітували за себе і у Великодні вихідні, щоби переконати французьких виборців на свою користь серед невизначених громадян, кількість яких становить четверту частину електорату.