Ле Пен пообіцяла призупинити легальну імміграцію до Франції

Кандидат в президенти Франції і лідер правого "Національного фронту" Марін Ле Пен пообіцяла у разі перемоги на виборах повністю заборонити будь-яку імміграцію в країну до тих пір, поки не будуть узгоджені і прийняті нові закони, що регулюють легальну міграцію, передає Русская служба ВВС.

"Я хочу ввести мораторій на всю легальну імміграцію, щоб зупинити цю божевільну, неконтрольовану ситуацію, яка тягне нас вниз", - заявила Ле Пен.

Після цього, за її словами, планується ввести більш жорсткі, більш розумні, більш гуманні, більш контрольовані правила" з імміграції.

Інший учасник передвиборної гонки - незалежний кандидат Еммануель Макрон - в ході виступу перед своїми прихильниками пообіцяв зберегти членство Франції в Євросоюзі і при цьому посилити її роль в блоці.

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"Нам потрібна Європа, і ми переробимо її. Я стану президентом, який пробудить наші європейські амбіції", - заявив Макрон.

Згідно з останніми даними соцопитувань, Макрон і Ле Пен вийдуть у другий тур президентських виборів, який відбудеться 7 травня. Фаворитом другого туру вважається Макрон.

За даними опитування на каналі BFMTV, у першому турі він набере 24% голосів, Ле Пен - 23%, а консерватор Франсуа Фійон заручиться підтримкою 19,5% виборців.

В ході своєї кампанії Марін Ле Пен не раз виявляла свою симпатію на адресу російської влади, а також заявляла, що Євросоюз розпадається, так як він більше не потрібен його жителям.