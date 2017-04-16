Кандидат у президенти Франції обіцяє змусити Путіна поважати його

Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон заявив, що після перемоги на виборах він примусить президента Росії Володимира Путіна до діалогу з врегулювання конфліктів у Сирії та в Україні. Про це колишній міністр економіки Франції заявив в інтерв'ю журналу Jeune Afrique, передає Радіо Свобода.

Макрон наголосив, що сьогодні немає жодних підстав дозволяти Росії порушувати норми міжнародного права, і в разі своєї перемоги дав би Путіну чітко зрозуміти, що він готовий відновити діалог із вимогою врегулювати конфлікти у Сирії та в Україні.

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Макрон додав, що неодмінно доб’ється поваги від Путіна, оскільки його із Москвою нічого не зв’язує. "Якщо Росія буде виконувати свої зобов'язання, тоді ми поступово будемо скасовувати європейські санкції, і спільно з Німеччиною будемо налагоджувати політичне партнерство з Євросоюзом", – сказав Макрон.

Раніше Макрон заявляв, що Франції не слід зближуватися з Росією, і вона потребує незалежності та співпраці зі США і європейськими партнерами. За даними соціологічних досліджень, Еммануель Макрон лідирує у президентських перегонах. Перший тур виборів у Франції відбудеться 23 квітня.