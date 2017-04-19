ЦВК Туреччини відмовила опозиції у скасуванні результатів референдуму

Вища (центральна) виборча комісія Туреччини 10 голосами «за» і 1 «проти» відмовилася анулювати підсумки конституційного референдуму, який пройшов 16 квітня. Про це повідомляє турецьке агентство Анадолу.

Представники трьох політичних партій Туреччини (Республіканської народної партії, Демпартії народів і «Батьківщини») раніше звернулися до Вищої виборчої комісії з вимогою анулювати підсумки референдуму.

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Опозиційні сили заявляли, що референдум пройшов із «повним порушенням норм законодавства».

У Вищій виборчій комісії Туреччини за підсумками сьогоднішнього засідання повідомили, що вимоги трьох політичних сил країни були поставлені на голосування окремо, й на 17.30 за місцевим часом прийнято рішення відмовити у схваленні звернень.

Як повідомляв УНІАН, головна опозиційна політична сила в Туреччині - Республіканська народна партія - може розглянути можливість виходу з парламенту на знак протесту проти порушень, допущених 16 квітня під час референдуму про внесення змін до конституції країни про перехід від парламентської до президентської республіки зі значним розширенням повноважень президента.

У Туреччині відбувся референдум, за результатами якого президент отримає необмежені повноваження. За результатами підрахунку 100% бюлетенів, 51,41% турків підтримали внесення змін до Конституції, а 48,59% висловилися проти. У Стамбулі та інших містах тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту проти результатів референдуму.

Австрійський член місії спостерігачів Ради Європи Алев Корун заявив, що на референдумі в Туреччині могло бути сфальсифіковано до 2,5 млн голосів.