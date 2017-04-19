Головна опозиційна партія Туреччини погрожує виходом із парламенту в знак протесту із референдумом - ЗМІ

Головна опозиційна політична сила в Туреччині – Республіканська народна партія – може розглянути можливість виходу з парламенту на знак протесту з порушеннями, допущеними 16 квітня під час референдуму про внесення змін в конституцію країни щодо переходу від парламентської до президентської республіки із значним розширенням повноважень президента.

Як повідомляє видання Hürriyet Daily News, про це сказала речник партії Селін Саєк Бьоке.

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"Ми не визнаємо результат референдуму", - сказала вона.

"Не повинно бути сумнівів, що ми скористаємося нашими демократичними правами проти цього", - сказала Бьоке, відзначивши, що необхідно знову провести референдум, тому що його законність ставилася під сумнів як в Туреччині, так і в світі.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині відбувся референдум, за результатами якого президент отримає необмежені повноваження. За результатами підрахунку 100% бюлетенів, 51,41% турків підтримали внесення змін до Конституції, а 48,59% висловилися проти. У Стамбулі та інших містах тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти результатів референдуму.

Австрійський член місії спостерігачів Ради Європи Алев Корун заявив, що на референдумі в Туреччині могло бути сфальсифіковано до 2,5 млн голосів.