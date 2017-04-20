ЗМІ Північної Кореї заявили, що Пхеньян може перетворити США на попіл

У Північній Кореї ЗМІ попередили Сполучені Штати Америки про "суперпотужний попереджувальний удар". Про це пише Reuters з посиланням на газету Трудової партії КНДР "Нодон Сінмун".

У ЗМІ така інформація з’явилась після того, як держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США шукають способи тиску на КНДР через її ядерну програму. Зокрема в центральному друкованому ЗМІ КНДР опублікували попередження про превентивний ядерний удар по базах США в Південній Кореї і на континентальній частині Америки.

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"У разі нашого суперпотужного попереджувального удару будуть повністю і негайно знищені не лише збройні сили американських імперіалістів у Південній Кореї і прилеглих районах, але й континентальна частина США. Вони перетворяться на попіл", - йдеться у виданні.

Як повідомляв УНІАН раніше, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американське керівництво розглядає можливість включення КНДР у список держав, які спонсорують тероризм.

Пізніше постпред США при ООН Ніккі Хейлі застерегла Північну Корею від провокаційних дій, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту.

«Ми не намагаємося розпочати боротьбу, так що не намагайтеся дати нам її», - сказала вона, додавши, що Пхеньяну не варто «грати» на даному етапі розвитку подій.