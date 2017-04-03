Трамп заявив про готовність США самотужки діяти проти КНДР

США готові у разі потреби до самостійних дій проти Північної Кореї.

Якщо Китай виявиться не в змозі вирішити цю проблему, тоді США доведеться втрутитися, заявив американський президент Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Financial Times, передає dw.com.

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Як зазначила в бесіді з журналістами заступник радника з національної безпеки президента США Кетлін Троя-Макфарленд, існує ймовірність, що Північна Корея зможе обзавестися ракетами, здатними нести ядерні боєголовки і досягти території США ще до кінця першого терміну Трампа.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість військових дій проти КНДР у разі провокації.