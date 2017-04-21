Пентагон відповів на погрози КНДР про "суперпотужний удар"

18:09, 21 квітня 2017
Світ
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Маттіс прокоментував заяви КНДР.

КНДР погрожувала США потужним ударом / REUTERS

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що нещодавні заяви Північної Кореї - провокаційні, але вони виявлялися порожніми раніше, тому їм не слід вірити.

"Що стосується останніх заяв Північної Кореї, я думаю, ми всі вже звикли до них, їхні погрози не підтверджуються", - сказав на прес-конференції в Тель-Авіві Маттіс, слова якого передає Reuters.

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Нагадаємо, нещодавно в офіційній газеті керівної партії КНДР з'явилося попередження США про "суперпотужний превентивний удар".

Як повідомляв УНІАН раніше, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американське керівництво розглядає можливість включення КНДР у список держав, які спонсорують тероризм.

Пізніше постпред США при ООН Ніккі Хейлі застерегла Північну Корею від провокаційних дій, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту.

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Теги: #погрози КНДР#відносини між США та КНДР