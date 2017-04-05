Дімон не відповість: Спікер Держдуми РФ відкинув ініціативу комуністів про перевірку фільму Навального

У середу, 5 квітня, Держдума розгляне запропонований депутатами від КПРФ протокольне доручення про звернення в правоохоронні органи з вимогою перевірити дані про нерухомість прем'єра Дмитра Медведєва, викладені в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального.

Про це повідомляє РБК з посиланням на двох учасників засідання ради Держдуми, на якому обговорювалася ініціатива комуністів.

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За цими даними, проти доручення на засіданні виступив спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Спікер вважає, що «підтримати доручення - значить підтримати Навального».

Володін сказав депутатам, що не бачить сенсу розглядати доручення, так як «постраждалої сторони немає, фактів хабара немає», а фільм ФБК «поширює брехливу інформацію».

За словами джерела РБК, Володін вважає, що «неправильно залучати Думу в цю історію».

Спікер сказав, що «у всіх фракцій є розуміння, що треба об'єднатися, щоб захистити прем'єра від нападок Навального, який співає з голосу західних спецслужб», розповів РБК учасник засідання.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня по всій Росії пройшли антикорупційні мітинги. За даними ЗМІ, мітинги і пікети пройшли у 82 містах РФ.

За неофіційними даними, на акцію в Москві вийшли до 30 тис. осіб, за даними поліції - 8 тис., в Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тис.

У Москві, за офіційними даними, на акції проти корупції було затримано понад 500 осіб. Правозахисники стверджують, що затриманих більше тисячі.

Протести під гаслом "Дімон відповість" були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларованої нерухомості керівника уряду Дмитра Медведєва.

За даними, отриманими командою Навального, пов'язані з Медведєвим фонди отримали 70 млрд руб. у вигляді пожертвувань. "Глава уряду володіє величезними ділянками землі в елітних районах, розпоряджається яхтами, квартирами в старовинних особняках, агрокомплексами та виноробними в Росії і за кордоном", говорилося у розслідуванні.