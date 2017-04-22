Північна Корея відновила підготовку до ядерних випробувань - ЗМІ

КНДР розпочала підготовку до ядерних випробувань. Такий висновок можна зробити, зважаючи на активність, яка спостерігається на полігоні Пунгері. Про це повідомила моніторингова група портал 38 North, на основі аналізу зроблених знімків із супутника.

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Отримані знімки, показують, що у головному адміністративному окрузі, є невелика вантажівка або фургон та декілька непізнаних об'єктів і видів діяльності. У той час зображення мають недостатню високу роздільну здатність, щоб визначити, що це за об'єкти, деякі з них можуть бути матеріалами або обладнанням, яке накрите брезентом або сітками.

Видання повідомляє, що на ядерному полігоні з’явились можливості для проведення шостого ядерного випробування.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Північній Кореї ЗМІ попередили Сполучені Штати Америки про "суперпотужний попереджувальний удар".

Пізніше міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що заяви Північної Кореї - провокаційні, але вони виявлялися порожніми раніше, тому їм не слід вірити. "Що стосується останніх заяв Північної Кореї, я думаю, ми всі вже звикли до них, їхні погрози не підтверджуються", - сказав на прес-конференції в Тель-Авіві Маттіс.