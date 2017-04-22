У США вважають, що припинення ядерної програми КНДР можливо досягнути мирним шляхом

Сполучені Штати Америки вважають, що припинення ядерної програми Північної Кореї може бути досягнуто мирним шляхом при співпраці Вашингтона і Китаю. Про це віце-президент США Майк Пенс заявив на прес-конференції в Сіднеї, повідомляє агентство Reuters.

«Ми щиро віримо, оскільки наші союзники в регіоні і Китай чинять тиск, що є шанс, що ми можемо досягти історичної мети – вільного від ядерної зброї Корейського півострова мирним шляхом», - сказав Пенс.

Він додав, що без'ядерного статусу Північної Кореї можна досягти мирним шляхом завдяки новій угоді між США і Китаєм. При цьому деталі угоди між двома країнами в цьому повідомленні не наводяться.

Також Пенс додав, що США надихають кроки, які вже зробив Китай.

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Раніше повідомлялося, що США направили до Корейського півострова групу військових кораблів, а також провели зустрічі з керівництвом Китаю з метою чинення тиску на уряд Північної Кореї для того, щоб ця країна відмовилася від розробки і застосування ядерної зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що розраховує на вплив Китаю у вирішенні цієї проблеми, оскільки Північна Корея економічно залежить від КНР.

Сьогодні в ЗМІ було опубліковано знімки із супутника, на яких видно, що Північна Корея почала підготовку до чергових випробувань ядерної зброї.