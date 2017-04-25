Трамп скликає сенат, щоб "вирішити проблему" КНДР

Адміністрація США зробила вельми незвичайний хід, запросивши американський сенат у повному складі відвідати Білий дім для проведення брифінгу з питання щодо ядерної програми Північної Кореї, передає Русская служба ВВС.

В екстреній нараді, яка відбудеться в Білому домі в середу, візьмуть участь всі 100 членів сенату (у верхній палаті конгресу у кожного штату по два представника), а також держсекретар Рекс Тіллерсон і міністр оборони Джеймс Меттіс.

Незадовго до цього президент Дональд Трамп звернувся до Ради Безпеки ООН, закликавши "нарешті вирішити" проблему КНДР.

"Північна Корея - це велика проблема для всього світу. І цю проблему ми повинні, нарешті, вирішити, - заявив американський президент. - Нинішній статус-кво в Північній Кореї неприйнятний, і Рада Безпеки має ввести додаткові, більш суворі санкції, щоб протидіяти корейській ядерній програмі і програмі з виготовлення балістичних ракет".

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Представники Білого дому також повідомили, що в понеділок Трамп обговорив питання "термінової проблеми в області безпеки", яку представляє Північна Корея, і в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Крім держсекретаря Тіллерсона і голови Пентагону Меттіса перед сенаторами виступлять директор Національної розвідки США Ден Коутс і голова американського генштабу Джозеф Данфорд, повідомив журналістам прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

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Президент США Дональд Трамп направив до Корейського півострова американську авіаносну групу кораблів на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» у відповідь на посилення напруженості через випробування Пхеньяном балістичних ракет.

23 квітня два японські есмінці приєдналися до корабельної групи "Карла Вінсона" для демонстрації солідарності.

На тлі загострення відносин з'явилося повідомлення про затримання Пхеньяном громадянина США, який намагався виїхати з КНДР. У Північній Кореї затримано ще щонайменше двоє американських громадян.