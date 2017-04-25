Штаб Макрона атакували хакери, пов'язані з ГРУ - Reuters

Кампанію фаворита президентської гонки у Франції Еммануеля Макрона атакували кібер-шпигуни, пов'язані з російською військовою розвідкою ГРУ. Про це повідомляє Reuters.

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Експерт охоронної компанії Trend Micro Файк Хаукборд заявив, що виявив докази того, що хакерська група Pawn Storm атакувала штаб Макрона, намагаючись встановити шкідливе ПЗ на сайт кампанії, використовуючи електронну пошту.

Він сказав, що "цифрові відбитки пальців" хакерів об'єднують атаку на Макрона з кібернападами на Національний комітет Демократичної партії (НКДП) під час виборчої кампанії кандидата в президенти Хілларі Клінтон. Крім того, подібні методи були використані при атаці на партію канцлера Німеччини Ангелу Меркель у квітні-травні 2016 року.

"Ми бачили, що були встановлені фішингові сайти, а "відбитки пальців" ті ж, що і при атаці на Демократичну партію США", - розповів експерт.

Росія вже спростувала свою причетність до нападів на кампанію Макрона.

Експерти з безпеки зазначають: хакери з Pawn Storm відомі тим, що публікують викрадені документи не відразу, і вони, швидше за все, не вплинуть на результати другого туру виборів у Франції.

Як повідомлялося, у Франції оприлюднили остаточні результати першого туру президентських виборів, згідно з якими лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон отримав 24,01% голосів виборців.