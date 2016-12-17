Клінтон назвала кібератаки з боку Росії однією з причин її поразки на виборах

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на The New York Times.

За словами Клінтон, неприязнь до неї з боку Володимира Путіна призвела до зламів хакерами серверів Демократичної партії. Вона також додала, що це була атака не тільки проти демократів, але і проти США в цілому.

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Екс-кандидат у президенти впевнена, що у російського лідера до неї «особисті рахунки» після того, як в 2011 році вона заявила про фальсифікації на виборах в Держдуму РФ.

Другою причиною, що вплинула на підсумковий результат, Клінтон вважає публікацію перед виборами листа директора ФБР Джеймса Комі, де він повідомляє про «нові питання» в розслідуванні проти неї.